Donald Trump går efter at blive valgt som præsident i 2024

Ritzau Onsdag, 16. november 2022 - 06:13

Donald Trump vil stille op som kandidat til præsidentposten i USA igen i 2024.

Det siger han i en tale natten til onsdag dansk tid fra sin bopæl Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

- For igen at gøre USA storslået meddeler jeg her til aften mit kandidatur som præsident, siger Trump.

I talen hævder Trump, at landet er i forfald under præsident Joe Biden, og at det gik langt bedre, da han selv var præsident.

USA's "comeback begynder nu", siger han i begyndelsen af talen.

- Jeg vil sikre, at Biden ikke får fire år til, siger Trump ifølge AFP.

- Det ville vores land ikke kunne klare.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters kan Trumps tale ses som et forsøg på at holde andre republikanske kandidater væk fra at forsøge at blive partiets nominerede. Trump er dog heller ikke selv nomineret på nuværende tidspunkt.

Trump ventes at møde skarp konkurrence fra sin partikollega Ron DeSantis, som er guvernør i Florida. DeSantis er netop kommet godt ud af midtvejsvalget i sidste uge.

Den tidligere amerikanske præsidents kandidatur var i den grad ventet.

Den seneste tid har Trump igen og igen antydet, at han vil stille op. Kort inden talen kom det frem, at Trump havde indleveret officielle papirer, som viser, at han er kandidat.

- For to år siden var vi en storslået nation, og det vil vi snart være igen, siger Trump i talen, hvor han blandt andet taler om stigende benzinpriser, "smerte" og "fortvivlelse" hos det amerikanske folk under Biden.

Trump angriber også tilbagetrækningen fra Afghanistan samt stigningen i antallet af migranter over grænsen.

Biden har svaret med et tweet fra Bali, hvor han deltager i G20-topmøde.

- Donald Trump svigtede USA, skriver Biden og siger i en tilhørende video, at Trump tilgodeså "de rige" samt "angreb sundhedssystemet" og "kvinders rettigheder".

Trump var præsident i USA fra 2017 til 2021.

Han tabte i 2020 valget til den demokratiske udfordrer, Joe Biden, som er siddende præsident.

Både under og i månederne efter nederlaget til nuværende præsident Joe Biden talte Trump om udbredt valgsvindel.

6. januar holdt Trump en tale for sine tilhængere, hvor han opfordrede dem til at "slås som bare fanden". Demonstranter trængte senere samme dag ind i Kongressen. Mindst fem personer mistede livet under stormen på Kongressen.

Ved to rigsretssager blev Trump frikendt for blandt andet magtmisbrug og for at have opildnet til oprør.

Trump står over for flere undersøgelser af, om han har handlet kriminelt. Det gælder blandt andet en undersøgelse af hemmeligstemplede dokumenter, som forbundspolitiet, FBI, har beslaglagt i Mar-a-Lago.