Donald Trump får igen adgang til Facebook og Instagram

Ritzau Torsdag, 26. januar 2023 - 07:03

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump får igen adgang til sine konti på henholdsvis Facebook og Instagram.

Det oplyser moderselskabet bag de to sociale medier, Meta, i en udtalelse onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Trump har været udelukket fra platformene siden et dødeligt stormløb på den amerikanske kongresbygning i Washington 6. januar 2021.

Dermed har han været udelukket i to år.

- Sådan noget skal aldrig igen ske for en siddende præsident eller andre som ikke har fortjent straffen, udtaler Trump efter meldingen fra Meta i et opslag på sit eget sociale medie, Truth Social.

- Facebook, som har tabt millioner af dollar i værdi efter at have fjernet jeres yndlingspræsident, mig, har lige annonceret, at de genindsætter min profil, skriver Trump.

Ifølge den amerikanske avis The New York Times forventes ekspræsidenten at få adgang til sine profiler i løbet af de kommende uger.

Tilsammen har de hundrede millioner af følgere.

I november fik Trump også adgang til Twitter, som han ligeledes havde været bandlyst fra siden januar 2021.

For få dage siden bad Donald Trump Facebook om at få sin profil genåbnet inden valgkampen til præsidentvalget i 2024, hvor den tidligere republikanske præsident håber at genvinde magten.

Trump blev udelukket fra Facebook dagen efter de dramatiske begivenheder i Washington D.C. den 6. januar 2021.

Den daværende præsident havde lagt en video op, mens hans tilhængere var i færd med at storme Kongressen. I videoen sagde Trump til demonstranterne: "Vi elsker jer, I er meget særlige".

Under og efter optøjerne døde i alt fem personer. Facebook vurderede efterfølgende, at der var "for store risici" ved at lade Trump benytte det sociale medie.

Oprindeligt meddelte Facebook, at udelukkelsen var permanent.