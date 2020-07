Domstole: Udeblevne vidner koster dyrt

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 22. juli 2020 - 14:13

Det sker jævnligt, at vidner ikke møder op i retssager. Det skriver avisen AG.

Det bekræfter både Grønlands domstole og Politi, uden at de dog har konkret statistik på, hvor ofte det faktisk sker.

Det er nemlig ikke muligt at registrere udeblevne vidner (eller sigtede/tiltalte personer) i domstolenes nuværende sagsbehandlingssystem, forklarer administrerende dommer ved Retten i Grønland, Stig Nørskov-Jensen.

Han tilføjer, at domstolene har efterlyst at få det implementeret i deres system, hvor de registrerer, hvor langt en retssag er kommet. Når et vidne udebliver fra et retsmøde, kan det få stor betydning for sagsbehandlingstiden i den enkelte sag, da sagen derved må udsættes og berammes på ny.

Fremstår mindre effektive

Og en kedelig konsekvens er, at det får domstolene til at fremstå mindre effektive, idet de ikke får afsluttet sagerne.

- Det er selvsagt et problem, når lange sagsbehandlingstider netop ikke beror på rettens forhold, siger Stig Nørskov-Jensen.

Hverken han eller landsdommer Kirsten Thomassen kender til statistik for, hvor store udgifter udeblevne vidner udgør for retsvæsenet, det vil sige statskassen, som betaler for rejser, ophold og indkvartering i de tilfælde, hvor et vidne skal afhøres ved personligt fremmøde i stedet for ved televideo.

At det er dyrt, er der imidlertid ingen tvivl om.

- Det koster utrolig mange penge, fastslår Stig Nørskov-Jensen.

