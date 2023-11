Domstole i Grønland får 50 mio. kr. ekstra

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. november 2023 - 12:59

Det er lykkedes at sikre 50 mio. kr. til forbedring af domstolene her i landet. Pengene er fundet i en aftale mellem den danske regering og alle Folketingets partier.

I en pressemeddelelse skriver folketingsmedlem Aaja Chemnitz, at Inuit Ataqatigiit gik til forhandlingerne med tre krav; indførsel af IT-systemer, herunder digital tinglysning for at lette processen for borgere og domstolene, flere dommere for at nedsætte sagsbehandlingstiden og styrkelse af Landsforsvarerembedet for at sikre et effektivt forsvar.

- Det er lykkedes os at sikre 50 mio. kr. til domstolene i Grønland, hvilket forhåbentlig kan være med til at komme de mange udfordringer til livs.

- Vi er gået til forhandlingerne med et princip om, at domstolene i Grønland skal være tidssvarende og af høj standard. Derfor glæder det mig at der nu bl.a. er sikret midler til forbedrede IT-systemer, herunder digital tinglysning og til at nedbringe sagsbehandlingstiden, som på nuværende tidspunkt er uacceptabelt høj, udtaler Aaja Chemnitz i forbindelse med indgåelse af aftalen.

Justitsministeriet har udsendt et overblik over, hvordan pengene skal bruges: