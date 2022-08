Domstol vil have kendelse frem om FBI-aktion mod Trump

Ritzau Fredag, 26. august 2022 - 06:58

En føderal dommer i Florida har torsdag givet ordre til, at USA's justitsministerium senest fredag ved middagstid skal offentliggøre en redigeret version af den ransagningskendelse, som lå til grund for FBI's ransagning af tidligere præsident Donald Trumps hjem.

Afgørelsen er truffet af dommer Bruce Reinhart. Han har forinden set den redigering, som er foretaget af ransagningskendelsen.

Det er uvist, hvor meget af ransagningskendelsen, der vil blive offentliggjort.

Dommer Bruce Reinhart har sagt, at ministeriet har reelle grunde til at holde noget af dokumentet skjult.

Opfordringer fra medier

Det har de af hensyn til at beskytte vidner og agenter og af hensyn til regeringens efterforskning og strategi.

Donald Trump har påstået, at ransagningen af hans hjem var politisk motiveret.

Der har været opfordringer fra både medier og politikere om at offentliggøre, hvad der ligger til grund for, at man ransagede den tidligere præsidents hus.

Mandag bad Trump desuden en føderal domstol om midlertidigt at blokere for, at FBI kan gennemgå de dokumenter, de beslaglagde fra ejendommen Mar-a-Lago. Ransagningen foregik 8. august.

Eskalering af efterforskning

Trump mener, at FBI først skal have lov til at gennemgå dokumenterne, når en særlig embedsmand er udpeget til at føre tilsyn med gennemgangen.

Begæringen beder også om, at det amerikanske justitsministerium giver ham en mere detaljeret liste over, hvad der blev beslaglagt.

Han beder også om, at ejendele, der ikke er omfattet af ransagningskendelsen, bliver leveret tilbage.

Den særlige embedsmand, som Trump vil have udpeget, kaldes i det amerikanske retssystem en "special master".

Ransagningen af Mar-a-Lago markerede en eskalering i en af de mange føderale og statslige efterforskninger af Trump fra både hans tid som præsident og hans tid som forretningsmand.

Beslaglagde 11 sæt klassificerede dokumenter

Denne ransagning var del af en føderal efterforskning af, om Trump har taget klassificeret materiale med sig, da han forlod præsidentposten i januar 2021.

FBI beslaglagde 11 sæt af klassificerede dokumenter fra Mar-a-Lago. Nogle af dem var markeret som tophemmelige, som er den højeste klassifikation.

Den klassifikation gives kun til de mest beskyttede informationer om nationens sikkerhed. Dokumenter, der er markeret tophemmelige, kan normalt kun ses i regeringsbygninger.

Den amerikanske regering har ifølge The New York Times fået mere end 300 klassificerede dokumenter tilbage fra Mar-a-Lago.

Deriblandt materiale fra efterretningstjenesterne CIA og NSA samt FBI.