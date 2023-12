Dom: Spiritussejlads siddestilles med spritbilisme

Kassaaluk Kristensen Fredag, 22. december 2023 - 13:49

Må man have maksimalt en promille på 0,5 alkohol i blodet, hvis man vil sejle, eller kan man sejle påvirket af alkohol, så længe man sejler forsvarligt?

Det spørgsmål har Grønlands Landsret taget stilling til i en principiel sag onsdag den 20. december. Det er første gang, at landsretten behandler en sag på baggrund af en ny bestemmelse om, at sejlende maksimalt må have 0,5 promille i blodet. Bestemmelsen har været gældende siden 2013.

Sagen kort

Kort fortalt begyndte sagen i Kapisillit Festival i 2020, hvor en dengang 59-årig mand blev stoppet mens han sejlede med en lille gummibåd med en påhængsmotor af en politibåd, der kontrollerede sejlende i forbindelse med festivalen. En blodprøve har vist, at han havde en promille på 1,77.

Sagen er blevet behandlet i Sermersooq Kredsret i marts 2023, hvor manden blev kendt skyldig. Og nu har landsretten fundet frem til samme dom.

Modtager bøde

Mande idømmes en bøde på 9.000 kroner.

- Selvom der er tale om en mindre gummibåd med en lille påhængsmotor, så udsætter man både sig selv og andre for fare, uanset om man sejler eller kører imens man er påvirket af spiritus. Derfor er jeg meget tilfreds med, at landsretten er enig med anklagemyndigheden i, at der må gælde de samme regler, uanset om du kører eller sejler i påvirket tilstand, udtaler anklagerfuldmægtig Freja Linddahl Andersen.

Da sagen er principiel, forventer anklagemyndigheden, at det vil lette politiets arbejde for at løfte bevisførelsen i lignende sager fremover.