Dom: Skattebøde til Nuuk-firma

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 28. januar 2020 - 10:19

Mandag stadfæstede Grønlands Landsret en dom afsagt af Sermersooq Kredsret, som var en bøde på knap 20.000 kroner til firmaet.

- Skattestyrelsen havde anmeldt et firma fra Nuuk til politiet for ikke at have indbetalt de A-skatter og arbejdsmarkedsafgifter, som firmaet havde indeholdt fra en medarbejders løn i perioden fra maj 2014 til august 2017. Der var på den baggrund rejst tiltale mod firmaet for overtrædelse af Inatsisartutlov om indkomstskat og Inatsisartutlov om arbejdsmarkedsafgift, oplyser politiet i en pressemeddelelse om dommen.

Bøden på 19.276 kroner svarer til 1,5 procent per måned af A-skatte- og arbejdsmarkedsafgift-restancerne for perioden maj 2014 til august 2017.