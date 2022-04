Dommer formaner: Jeg håber, du vælger en anden vej

Redaktionen Torsdag, 14. april 2022 - 09:59

Det sker ikke ofte, at retten idømmer en strengere foranstaltning end anklagemyndighedens påstand.

Men det var tilfældet for en sag i sidste uge i Sermersooq Kredsret. Her stod en gammel kending af politiet tiltalt for fem forhold, herunder vold mod sin nu eks-kæreste. Den 33-årige tiltalte blev i august 2019 af Grønlands Landsret idømt fire års anstaltsanbringelse i en stor hash-sag, hvori der også indgik tiltaler for vold og trusler.

Imidlertid var den 33-årige i marts 2020 blevet prøveløsladt med en prøvetid på to år. Den resterende anstaltstid udgjorde 487 dage. Omtrent et år efter prøveløsladelsen blev manden tiltalt for at have udøvet vold mod en anden mand på værtshuset Tugto i Nuuk. Han skulle også have truet manden på livet med kniv.

Den alvorligste tiltale blandt de fem var imidlertid et overfald på tiltaltes eks-kæreste en februarnat i år. Ifølge anklageskriftet havde han slået hende adskillige gange på kroppen og i hovedet, herunder med stumpe genstande, så hun flere gange mistede bevidstheden. Overfaldet var så voldsomt, at den 29-årige kvinde måtte indlægges med henblik på behandling af blandt andet »en kraftig hjernerystelse, en blødning på indersiden af kraniet omkring hjernen, hævelse i ansigtet og blå mærker på kroppen og i hovedet.«

Den 33-årige erkendte fuldt ud at have udøvet volden mod kvinden, men ønskede derudover ikke at udtale sig om sagen.

