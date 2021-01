Dom: Islandsk trawler-kaptajn ignorerede corona-udbrud

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 21. januar 2021 - 09:38

En islandsk trawlerkaptajn er blevet idømt en bøde på cirka 36.000 kroner og hans licens er suspenderet i fire måneder. Det er kredsretten i Westfjord, der i sidste uge afsagde dommen, oplyser det islandske medie visir.is.

Tilbage i oktober var frysetrawleren Július Geirmundsson til søs, da der udbrud corona på fartøjet. Kaptajnen besluttede ikke at søge havn, og 22 ud af de 25 besætningsmedlemmer fik den frygtede sygdom, der har kostet mange mennesker livet verden over.

Flere kan fortsat ikke arbejde

Nogle besætningsmedlemmer og fagforeninger krævede, at kaptajnen blev afskediget, og her tre måneder senere er der fortsat besætningsmedlemmer, som ikke kan arbejde på grund af corona-komplikationer.

Kredsretten valgte at dømme kaptajnen for at have overtrådt en særlig paragraf i den islandske fiskerilov.

Paragraffen omhandler kravet om, at en kaptajn skal sikre, at en patient transporteres i land til behandling, hvis det er umuligt at beskytte andre mod risikoen for at få en infektion på skibet, fremgår det af artiklen fra Visir.