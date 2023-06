Dokumentar: Stjernekokkens rejse til Ilimanaq

Merete Lindstrøm Fredag, 02. juni 2023 - 08:53

Fik du heller ikke besøgt Koks sidste sommer da Michelin restauranten KOKS poppede op i Ilimarnaq for at imponere tilrejsende gæster med gourmetmad i verdensklasse med grønlandske råvarer? Så får du chancen for at komme med indenfor nu.

Viaplay har lavet en dokumentar om stjernekokken Poul Andrias Ziska og rejsen fra Færerne til Ilimanaq med restauranten.

Kokken og hans team har åbenbart haft sin sag for, da de skulle slå dørene op første gang og i det hele taget kæmpet med flere udfordringer undervejs, som dog ikke er nået ud på tallerkenerne til de begejstrede gæster, der gennem to måneder sidste sommer kunne opleve gastronomi i verdensklasse i en lille bygd her i Grønland.

- At åbne den mest afsidesliggende restaurant i verden på et sted, som mange mennesker kun drømmer om at besøge, virkede som et vanvittigt eventyr og en fantastisk lærerig oplevelse. Jeg håber, at dokumentaren viser, hvordan vi arbejdede med at udforske den lokale madkultur og inkorporere den i en meget anderledes og moderne køkkenstil, siger Poul Andrias Ziska, chefkok ved KOKS.

Hvis ikke du har mulighed for et besøg

Han erkender også at det er relativt få, der kommer til at besøge KOKS i Grønland, men mener, at dokumentaren giver Viaplays seere mulighed for at opleve eventyret på nært hold,

Torsdag den 1. juni havde dokumentarfilmen "The Most Remote Restaurant in the World" premiere på Viaplay.

- Dokumentarfilmen er en sjov og ærlig fortælling om et umuligt projekt, som giver adgang til et helt unikt samfund, som seeren normalt ikke får lov at opleve, skriver Viasat om dokumentaren.