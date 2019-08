Dokumentarfilm vinder ny international pris

redaktionen Lørdag, 10. august 2019 - 15:33

Prisen for Best Environmental Shortfilm blev sammen med andre priser uddelt under nattens gallafest i hjertet af den finske hovedstad.

Her modtog Inuk Jørgensen, instruktøren af filmen, prisen fredag, skriver han i en pressemeddelelse.

- Skaberne af de officielt udvalgte film var inviteret til festivalåbningen og gallafest fredag aften. Interessen for Grønland og grønlandsk film var stor og flere af festdeltagerne gav udtryk for beundring og nysgerrighed omkring filmen og Grønland som helhed, meddeles det i pressemeddelelsen.

Med sig hjem til Sverige, hvor Inuk Jørgensen bor og arbejder til dagligt, har han den forgyldte Nordic Aurora Trophy trofæ.

Flere hæder

Det seneste år har dokumentaren 'Home' haft stor medvind i udlandet, vundet priser og været vist på flere end 20 filmfestivaler verden over - fra Nuuk i nord til New Zealand i syd.

- En stor ære da det altid har været meningen at så mange som muligt skulle se filmen, både for at øge kendskabet til Grønland og for at sprede dens vigtige budskab om klimaforandringer, siger Inuk Jørgensen.

Arbejder på ny dokumentar

Under sommeren har Inuk Jørgen været i Grønland for at filme sin næste kortfilm, Hedtoft, som omhandler det personlige tab i kølvandet på forliset af M/S Hans Hedtoft for 60 år siden. Det er planen at kortfilmen Hedtoft får premiere i løbet af 2020.