Dokumentar om juridisk faderløse på vej

Walter Turnowsky Onsdag, 08. maj 2019 - 17:13

Aka Hansen har i over to år udviklet på en dokumentarfilm om sin onkel Konrad Brummerstedt som er juridisk faderløs. Nu har hun modtaget den første udviklingsstøtte fra selvstyrets filmpuljemidler på 200.000 kr.



- Jeg glæder mig over nu at kunne gå i gang med at udvikle på dokumentaren. Det er virkelig en vigtig historie i vort lands historie, så jeg tager opgaven alvorligt og glæder mig over at vi kan gå i gang, siger hun ifølge en pressemeddelelse.



Forud for arbejdet har ligget en omfattende research omkring Konrads historie. Han er født i Sisimiut og blev som barn sendt på børnehjemmet i Maniitsoq. Der boede han indtil han som ni-årig blev sendt hjem til sin familie i Paamiut.



- Jeg vil ikke afsløre alt for meget om historien på nuværende tidspunkt, da jeg nu for alvor skal til at udvikle manuskriptet. Men jeg vil gerne belyse de personlige konsekvenser, loven om de juridiske faderløse har haft for en ud af mange grønlændere frem til 1972, siger Aka Hansen.



Først i 2014 fik de juridisk faderløse ret til at anlægge faderskabssager og dermed officielt få fastslået, hvem deres biologiske far er. Børn født udenfor ægteskab frem 1963 – i Øst- og Nordgrønland endda frem til 1974 havde ingen ret til at kende deres biologiske far. De børn, der på den måde blev juridisk faderløse fik først den ret med loven fra 2014.