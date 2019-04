Dokumentar om Ida Heinrich

Walter Turnowsky Tirsdag, 16. april 2019 - 11:59

Qanorooq-redaktør, Arnaq Nielsen hører til de særdeles rutinerede tv-journalister her i landet. Men da hun besluttede at følge operasangeren Ida Heinrich i dennes sidste tid med et kamera, var det en opgave, der lå endog meget langt fra den daglige rutine.

Ida Heinrich var nemlig en af Arnaq Nielsens allernærmeste venner. Men selvom det blev en opgave, der var barsk på det personlige plan, så mener Arnaq Nielsen, at det var en film, der bare skulle laves. Det er nemlig vigtigt at tale åbent om døden, mener hun.

- Det gør ondt at miste en, man har nær. Men det virker lettere og nemmere at acceptere, når man har talt om det. Derfor mener jeg, at flere kan gøre sig klar til det. Syge eller andre mennesker kan få inspiration til, hvordan man kan taler om døden, siger Arnaq Nielsen til KNR.

Ida Heinrich fik konstateret kræft omkring påsken 2016. Hun døde 15. februar i år, 39 år gammel.

Det første afsnit af dokumentaren 'Toqqorpara Uummatinnut" - jeg gemmer det i mit hjerte' blev sendt i går på KNR TV. Det kan nu ses på KNR’s hjemmeside. De fire følgende udsendelser kan ses de kommende fire mandage.