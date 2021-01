Dømt har ventet i 720 dage

Redaktionen Torsdag, 07. januar 2021 - 16:01

Før jul kunne AG berette, at der – ifølge et skøn fra kriminalforsorgen – i gennemsnit er en ventetid på 420 dage for dømte, som skal afsone deres straf i anstalterne i Nuuk og på kysten, skriver avisen AG.

Nu viser en mere detaljeret oversigt over den »opdaterede venteliste«, at der i det skøn gemmer sig enorme variationer i ventetiden.

Det er kriminalforsorgen, som har sendt en anonymiseret liste til AG over de 64 dømte, som aktuelt er på venteliste. Og den viser ret så bemærkelsesværdigt, at en af de dømte kommer til at vente op mod 2 år.

Altså 720 dage på at komme ind bag lås og slå.

Også en anden af de dømte fik sin dom tilbage i 2019 og kommer i alt til at vente 15 måneder på at påbegynde afsoningen. Det svarer til cirka 450 dage.

- Billedet er meget sammensat, når man ser på den aktuelle venteliste, understreger direktør i kriminalforsorgen, Naaja Nathanielsen.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: