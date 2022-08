Dømt for uagtsomt manddrab på 14-årig

Anders Rytoft Tirsdag, 09. august 2022 - 17:03

En 17-årig ung mand er mandag blevet idømt et års anstaltsanbringelse for uagtsomt at have skudt og dræbt en 14-årig dreng med en riffel.

Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Episoden fandt sted om morgenen 4. juli 2021, da tre drenge på henholdsvis 13, 14 og 16 år befandt sig på et næs ved Qaqortoq losseplads.

Drengene var påvirkede af alkohol, mens de på skift affyrede en riffel med skarp ammunition.

Politiet oplyser, at den på det tidspunkt 16-årige gerningsmand ramte den 14-årige dreng fra kort afstand. Den 14-årige fik så alvorlige indre kvæstelser, at han mistede livet.

Tilfreds med dommen

14. marts 2022 blev den 16-årige idømt tilsyn af de sociale myndigheder med hjælpeforanstaltninger i to år af Kujalleq Kredsret.

En dom, som nu er blevet væsentligt skærpet i landsretten.

Anklager Alexander Stürup er tilfreds med udfaldet:

- Jeg er tilfreds med, at landsretten er enig med politiet og anklagemyndigheden i, at der i en så alvorlig sag som denne, hvor et barn på tragisk vis mister livet, skal udmåles en ubetinget anstaltsanbringelse – også selvom gerningsmanden er meget ung, udtaler Alexander Stürup.