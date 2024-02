Dømt for overgreb på pige og vold mod samlever

Thomas Munk Veirum Mandag, 26. februar 2024 - 12:30

Qaasuitsoq Kredsret tog i den forgangne uge stilling til en sag om overgreb og vold. En mand sad på anklagebænken i Aasiaat tiltalt for i alt fem forhold.

Ifølge anklageskriftet skulle manden tilbage i januar 2020 have taget halsgreb på sin samlever og tvunget hende til at sidde ned på en stol, hvorefter han slog hendes hoved ned i et køkkenbord ikke under fem gange.

Lidt over to år senere, 14. maj 2022, skulle manden igen have udøvet vold mod samleveren ved at slå hende gentagne gange i ansigtet samt tage kvælertag på hende.

Optog seksuelt billedmateriale

De resterende tre forhold skulle alle være begået på et tidspunkt mellem starten af 2022 til slutningen af april samme år.

Manden var her tiltalt for at have befølt en pige under ti år, mens hun sov, og optage en video af overgrebet,

Ved en anden lejlighed i samme tidsperiode var manden tiltalt for at have taget billeder af pigens underliv.

Har anket dommen

Specialanklager Lars Petersen oplyser, at kredsretten har kendt manden skyldig i alle fem forhold og idømt ham ti måneders ubetinget anstaltsanbringelse. Manden skal desuden betale 50.000 kr. i erstatning til pigen.

Anklageren er tilfreds med dommen:

- Når vi rejser tiltale for de forhold, og hvis man kendes skyldig, så er ti måneder den rette sanktion, siger Lars Petersen til Sermitsiaq.AG.

Manden har anket dommen, hvorfor sagen skal føres igen i Landsretten.

- Så må vi se, om Landsretten er enig i kredsrettens afgørelsen, siger anklageren.