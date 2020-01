Dømt for organiseret narkohandel: Gemte ulovlig pistol i kattetræ

redaktionen Tirsdag, 14. januar 2020 - 18:02

En 30-årig mand blev februar sidste år anholdt af Nuuk Politi. Politiet betegnede manden som farlig i en pressemeddelelse, der oplyste at anholdelsen var sket som led i en større koordineret aktion.

Den 30-årige stod tre måneder senere tiltalt for overtrædelser af våbenloven og for lov om euforiserende stoffer. I maj måned fandt Sermersooq Kredsret manden skyldig i anklagerne og idømte ham to et halvt års anbringelse i anstalten for domfældte.

Omkring fem kilo hash

I to køkkenskabe fandt betjentene pengesedler, der var ”pakket ind, næsten som man ser det i bankerne. 100-kronesedlerne lå i tusinde bundter, og man kunne se, at pengene var talt op” fortalte betjenten i vidneskranken. De mange sedler løb i alt op i 701.224,50 kroner, som politiet krævede konfiskeret, ligesom der også skulle konfiskeres 3.010,04 gram hash og 383 gram skunk.

Ifølge anklagemyndigheden stammede pengene fra salg af hash i så store mængder, at det svarede til omkring to kilo hash. Altså i alt omkring fem kilo hash ifølge politiets udregninger.

