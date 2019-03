Dømt for drab: Vil rejse sag i Menneskerettigheds-domstolen

Redaktionen Tirsdag, 26. marts 2019 - 18:18

Landsretten i Island begik flere fejl, da den stadfæstede dommen over Thomas Møller Olsen fra Grønland, som stod anklaget for at have dræbt 20-årige Birna Brjánsdottir samt at have smuglet 23 kilo hash til Grønland.

Det mener den dømte og hans forsvarer, Björgvin Jónsson, som forsøgte at få lov til at prøve sagen ved Højesteret. Det fik de ikke noget ud af, men det får dem ikke til at opgive ævred.

Det skriver avisen AG.

De vil nu forsøge at få sagen op i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

- Vi mener, at Thomas’ (Møller Olsen, red.) sag skal prøves ved Menneskerettighedsdomstolen, siger forsvarer Björgvin Jónsson til AG.

Han understreger, at det endnu er meget tidligt i processen med at få sagen rejst i Strasbourg, hvor domstolen ligger.

Men ifølge Björgvin Jónsson er der en række betænkelige forhold ved sagen i Landsretten, der gør, at sagen bør gå om.

