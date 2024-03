Dømt for brandstiftelse

Thomas Munk Veirum Lørdag, 09. marts 2024 - 10:20

I denne uge behandlede Sermersooq Kredsret en sag, hvor en 32-årig mand var anklaget for at have stiftet brand i en lejlighed og for drabsforsøg på en kvinde i forbindelse med hændelsen. Episoden fandt sted 27. april 2023.

Fredag eftermiddag blev manden kendt skyldig i brandstiftelse og for at bringe andre personer i lejlighedskomplekset i fare. Manden blev dog frikendt for forsøg på manddrab. ¨

Det skriver KNR.

Manden skal betale erstatning til boligselskabet på 765.000 kr, og han har fået en behandlingsdom, der betyder, at han kan indlægges på et psykiatrisk hospital, hvis læger vurderer, at der er et behandlingsbehov, fortæller KNR.

Den 32-årige har siddet tilbageholdt siden episoden i foråret 2023, og han blev løsladt efter domsafsigelsen.