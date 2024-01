Døgnrapport: Voldssigtede tilbageholdt og mindre brand

Thomas Munk Veirum Mandag, 15. januar 2024 - 08:23

Søndag blev to mænd fremstillet i grundlovsforhør i kredsretten i Sisimiut.

Den ene er en 19-årig mand, som politiet har eftersøgt siden jul. Manden er mistænkt i forbindelse med to overfald. Den anden mand er sigtet for at have deltaget i et overfald begået den forgangne weekend i ledtog med den 19-årige.

Vagtchef Carl Sværd oplyser, at kredsretten har afgjort, at begge mænd tilbageholdes i fire uger.

Derudover kan vagtchefen oplyse, at der søndag var en mindre brand i et køkken i et hus i Sisimiut.

- Branden blev slukket og ingen kom til skade, fortæller Carl Sværd.