Døgnrapport: Meldinger om indbrud i både i Nuuk - brand blusset op i Qaqortoq

Thomas Munk Veirum Onsdag, 23. august 2023 - 09:51

På sociale medier florerer der onsdag morgen meldinger om indbrud i både hos Godthåb Bådeforening. Der er blandt andet et billede af en båd, der ligger med åben luge, og en borger opfordrer folk med båd i foreningen til at få tjekke deres båd.

Hos politiet fortæller vagtchef Ole Hald, at man onsdag morgen endnu ikke har modtaget konkrete anmeldelser om tyveri fra både i Nuuk.

Vagtchefen kan dog bekræfte, at der tilsyneladende har været et antal forsøg på indbrud, og han opfordrer til, at bådejere får tjekket deres både og sikrer, at alt er, som det skal være eller får anmeldt eventuelt tyveri og indbrud.

Affaldsbrand blusset op

Derudover fortæller vagtchefen, at han har modtaget en opdatering om branden på dumpen i Qaqortoq.

Det lokale brandvæsen oplyser, at man i løbet af natten har haft fire brandfolk ude på dumpen fordi branden var blusset op.

Overordnet er meldingen fra stedet, at der nu kun stiger ganske lidt røg op, og man er ved at have gennemgravet affaldet for at få slukket det, der ligger og ulmer under overfladen.

Branden i Qaqortoq begyndte lørdag og sendte henover weekenden en stor mængde røg over byen.