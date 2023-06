Døgnrapport: Indbrudsforsøg og cykelflugt fra anstalten

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 27. juni 2023 - 08:39

Politiet i Tasiilaq har haft mere at se til end deres kolleger andre steder i landet det seneste døgn.

Mandag eftermiddag har en indsat i anstalten i Tasiilaq taget flugten på cykel og lykkedes med at slippe væk fra anstalten uden at blive fanget.

- Flugten skete i går aftes omkring klokken 19.00, hvor den indsatte stjal en af anstaltens cykler og cyklede væk. Her til morgen har vi fået en henvendelse fra en borger, og vi har fundet manden igen, så han er tilbage i anstalten, fortæller vagtchef ved Grønlands Politi Peter Bauer til Sermitsiaq.AG.

- Jeg formoder, at cyklen også er tilbage ved anstalten, siger han.

Forsøg på indbrud

Tirsdag morgen er den gal igen i Tasiilaq.

Politiet har modtaget en anmeldelse fra en borger omkring klokken 6.00. Borgeren har oplyst, at to personer, forsøger at bryde ind i Tasiilaqs byggemarked Stark.

- På stedet har vores politibetjente konstateret, at personerne har forsøgt at bryde døren op. Det er ikke lykkedes for dem, men de er heller ikke pågrebet ,da de tog flugten fra stedet, oplyser Peter Bauer.

Vagtchefen oplyser, at der ikke er anmeldt flere indbrud eller indbrudsforsøg i byen.