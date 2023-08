Døgnrapport: Indbrud og hærværk i Qaqortoq

Thomas Munk Veirum Fredag, 18. august 2023 - 09:48

En mindre bølge af indbrud og hærværk har ramt Qaqortoq natten til fredag.

Vagtchef hos Grønlands Politi, Thomas Ottesen, fortæller til Sermitsiaq.AG, at det drejer sig om indbrud i to butikker, hvor det er sikkert, at der har været nogen inde i butikkerne og stjæle varer.

Derudover er der blevet knust ruder i yderligere to butikker - herunder en Spar-butik.

Hører gerne fra eventuelle vidner

Episoderne har fundet sted henover natten, og der kan være tale om samme gerningsmænd, vurderer politiet.

Vagtchefen fortæller, at betjente arbejder med sagerne fredag morgen og formiddag for at få klarlagt, hvad der eventuelt er stjålet, og hvilke skader der er sket.

Politiet hører gerne fra eventuelle vidner eller andre, der har viden om episoderne.