Døgnrapport: Indbrud og hærværk i Nuuk

Thomas Munk Veirum Mandag, 19. juni 2023 - 08:58

Politiet rykkede natten til mandag ud til flere virksomheder.

Første anmeldelse kom omkring kl. 02, hvor en borger havde set to unge smadre en rude i Butik Malou, der holder til på Sipisaq Avannarleq i Nuuk.

Ifølge vidnet løb de to unge fra stedet umiddelbart efter, fortæller vagtchef Peter Bauer til Sermitsiaq.AG.

Lidt senere omkring kl. 03.58 fik politiet en anmeldelse fra vagtselskabet Matu Security om, at der havde været indbrud i Arctic Import på Industrivej. Her var der også blevet smadret en rude. Vagtchefen havde mandag morgen endnu ingen oplysninger om, hvorvidt der er blevet stjålet noget fra virksomheden i forbindelse med indbruddet.

Gik ud af lukket grilbar

Endelig fik politiet kl. 05.08 anmeldelse om et mistænkeligt forhold ved Trolles Tank overfor kommunens administration i centrum af byen.

Et vidne havde set tre personer komme ud fra grillbaren ved tanken, hvilket fik vedkommende til at reagere, fordi det var langt uden for grillens åbningstid. Desuden var der stillet en stige op til første sal.

Vagtchefen fortæller, at en patrulje traf to drenge ved grillbaren. Umiddelbart tyder det ikke på, at drengene havde stjålet noget, men socialvæsenet blev kontaktet, og patruljen kørte de to drenge hjem til deres forældre.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om de tre sager hænger sammen.