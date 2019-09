Døgninstitution: Udvalg går imod nabo-indsigelser

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 25. september 2019 - 11:25

OBS: Artikel rettet vedrørende mødedato og præcisering af de eksisterende døgninstitutionsforhold i området, red.

Forvaltningen i Anlæg og Miljø ville ikke tage stilling til, om man skulle godkende ansøgningen, så det var op til politikerne i Anlægs- og Miljø-udvalget at træffe den endelige afgørelse, hvilket skete den 23. september.

Under en høring var der bekymring blandt visse boligejere i Iliminaq-området over, at antallet af døgninstitutioner skulle stige. Holdningen var, at Iliminaq-området ikke kunne bære flere institutioner.

På trods af beboernes indsigelser besluttede udvalget at tillade Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold at omdanne boligen til en døgninstitution, der skal udrede 0-3-årige.