Døgninstitutioner: Ferie ryster børn og voksne sammen

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 23. februar 2021 - 15:21

Det er en god ide for døgninstitutioner at arrangere ferier for børn og medarbejderne sammen. Det viser en rapport, som Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, VIVE, har udarbejdet.

- Feriens længerevarende samvær bidrager til at opbygge en-til-en-relationer mellem medarbejdere og børn. Det gør efterfølgende børnene mere tillidsfulde og ansvarlige over for de medarbejdere, de har været afsted med, skriver VIVE på sin hjemmeside.

I undersøgelsen er det Mælkebøttecentret i Nuuk, der har bidraget med erfaringer og oplevelser i forhold til ferier for anbragte børn og medarbejderne. Undersøgelsen fokuserer på en specifik ferie til Danmark tilbage i 2019.

Ferien motiverer

De anbragte børn i døgninstitutioner har ofte oplevet svigt tidligt i barndommen. Skiftende vagter i døgninstitutionen gør, at børnene kan få svært ved at få tillid til medarbejderne. Men en længerevarende ferie med faste medarbejdere lægger en base for tillid, hvilket giver børn mod til at bearbejde deres udfordringer:

- Ferien motiverer både børnene til at arbejde med deres personlige udfordringer og giver dem større tro på deres evner, lyder en af hovedkonklusionerne i VIVE’s undersøgelse af feriens betydning for anbragte grønlandske børn.

Tillid opbygges

Mælkebøttecentret, der består af tre institutionsafdelinger i Nuuk for i alt 22 børn og unge, arrangerer ferie til Danmark og Island.

For at dokumentere virkningen af ferien i forhold til relationen mellem børn og medarbejdere, er i alt 12 børn blevet interviewet i undersøgelsen, mens 13 børn har udfyldt dagbøger.

- Børnene oplever i løbet af ferien, at de kan og tør lidt mere, end de gjorde før ferieopholdet. Børnene giver også udtryk for, at de nyder at være sammen med de samme voksne i længere tid ad gangen og sætter pris på at opleve personalet i lege og afslapning sammen med dem, konkluderer rapporten ” Feriens betydning for anbragte grønlandske børn”.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Mælkebøttecentret i Nuuk.