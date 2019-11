Dødsulykke: Skipper blev mast ihjel

Redaktionen Onsdag, 06. november 2019 - 10:22

Skipperen i fartøjet Masik Sioraq fra Nuuk mistede livet under losning af sten og grus i Kuummiut den 9. september i forbindelse med reparation af kajanlægget. Arbejdet var næsten tilendebragt, da losning af de sidste skovlfulde last skulle flyttes.

Det skriver avisen AG.

Den Maritime Havarikommissionen har snakket med besætningsmedlemmer og har inspiceret sikkerhedsprocedurer under deres undersøgelse af årsagen til dødsulykken. Det fremgår rapporten, at det på forhånd var kendt, at der kan opstå farlige situationer ved losning med gravemaskine på grund af den sparsomme plads på dækket. Det var nævnt i arbejdspladsvurderingen. Der var derfor krav om forbud mod færdsel indenfor maskinens arbejdsområde.

Ingen arbejdspraksis

- Det var op til besætningsmedlemmerne at holde afstand til gravemaskinen, når den var i drift, men der var ingen arbejdspraksis, som sikrede, at der ikke var personer i arbejdsområdet under driften. Derfor kunne der opstå en farlig situation, hvis gravemaskinen begyndte at arbejde, før et besætningsmedlem havde forladt arbejdsområdet. Det var den farlige situation, der opstod, da skipperen blev klemt mellem gravemaskinen og lugekarmen, skriver Den Maritime Havarikommission i undersøgelsesrapporten, der blev offentliggjort i sidste uge.

