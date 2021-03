Dødsulykke: Vi er alle mærket

Redaktionen Fredag, 26. marts 2021 - 08:19

- Det er meget trist. Sådan en hændelse påvirker hele samfundet.

Sådan siger borgmester Kiista P. Isaksen (S) til avisen AG og udtrykker sin dybe medfølelse med de pårørende og efterladte til tre personer, der i slutningen af sidste uge omkom til søs.

- Vi er jo en tæt befolkning, hvor alle kender de fleste, siger Kiista P. Isaksen.

Hun planlægger at tage til Narsaq, så snart der er fastsat en dato for begravelsen af de tre omkomne. Borgmesteren oplyser, at det er fast kutyme at hun rejser til steder i kommunen, når tragiske hændelser finder sted. Det gjaldt for eksempel, da en mand blev dræbt i Nanortalik i sidste år. Fire yngre personer blev tilbageholdt i forbindelse med drabet, og der er endnu ikke faldet dom i sagen.

I forbindelse med sidste uges jolleulykke har kommunen og politiet iværksat kriseberedskabet med hjælp til de efterladte, der måtte have behov for det, oplyser Kiista P. Isaksen.

- Vi sætter altid gang i krisehjælpen, når sådanne ting sker, siger hun.

Borgmesteren appellerer til befolkningens næstekærlighed i en tid med sorg, og samtidig understreger hun, hvor vigtigt det også er, at man prioriterer sikkerheden, hvis man sejler ud.

- Vi sejler jo rigtigt meget, også her i Sydgrønland. Det er tragisk med sådan en ulykke og min dybeste medfølelse går til de efterladte, siger Kiista P. Isaksen.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: