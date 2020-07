Dødsulykke: Antallet af sigtelser øges

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. juli 2020 - 11:40

Natten til søndag den 19. juli mistede en ung kvinde livet i en bådulykke ved Nuuk. Seks andre blev kvæstet.

Ulykken skete, da en hurtigtgående båd ramte en isskosse, og flere af de syv personer om bord blev kastet i vandet.

LÆS OGSÅ: Ulykke i Godthåbsfjorden: Én person er omkommet

Af de seks personer, der blev reddet i forbindelse med ulykken, har politiet sigtet to af dem for uagtsomt manddrab, legemsbeskadigelse og spiritussejlads.

Nu er de to blevet sigtet for henholdsvis yderligere to og tre forhold.

Uopklaret hvem der sejlede

Det handler om paragraf 29 i lov om sikkerhed til søs samt kriminallovens paragraf 90, der handler om fareforvoldelse. Denne ene person er desuden sigtet for at sejle uden at medbringe redningsveste.

Det oplyser Camilla Palmann, kommunikationsmedarbejder ved Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Dødsulykke: To sigtet for uagtsomt manddrab

Politiet sigtede oprindeligt de to personer, fordi det var uklart hvem af dem, der havde sejlet båden under ulykken.

Og det spørgsmål er stadig uopklaret, selvom personerne er blevet genafhørt af politiet. Ifølge politiet har de to personer hverken be- eller afkræftet, at én af dem har sejlet båden.

Afventer undersøgelse af spor

Sagen efterforskes stadig, og politiet afventer i øjeblikket svar på blodprøver fra de to sigtede samt spor, der er sendt til kriminalteknisk undersøgelse i Danmark.

Camilla Palmann oplyser også, at Søfartsstyrelsen har afholdt bådinspektion af fartøjet efter anmodning fra politiet.

Politiet kender ikke tilstanden på de seks personer, som blev kvæstet ved ulykken, men ingen af dem har været i kritisk tilstand.