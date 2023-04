Dødstal stiger: 11 dræbt i angreb på boligblok i Ukraine

Ritzau Lørdag, 15. april 2023 - 14:27

Dødstallet er lørdag steget til 11 efter et russisk missilangreb, som fredag blandt andet ramte en boligblok i Slovjansk i det østlige Ukraine.

Det oplyser en talsperson for det statslige beredskab i regionen Donetsk.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I alt syv missiler ramte byen, oplyser styret i Ukraine. Flere beboelsesejendomme, en skole og en administrativ bygning blev ramt.

Hevet ud af murbrokker

Tidligere fremgik det, at ni personer var blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Blandt dem er et barn på to år.

Barnet blev hevet ud af murbrokkerne i live, men afgik ved døden i en ambulance på vej til hospitalet efterfølgende.

Foruden de dræbte er omkring 20 såret.

Præsident Volodymyr Zelenskyj fordømmer ifølge AFP, at Rusland "på brutal vis" har angrebet beboelsesejendomme i Slovjansk, og at de russiske styrker "har dræbt mennesker ved højlys dag".

Jævnlige angreb

Slovjansk er en af de større byer i regionen Donetsk. Her kæmper ukrainske soldater for at presse russiske styrker tilbage mod øst.

Slovjansk bliver som andre byer i regionen jævnligt ramt af russiske angreb.

Det er en af de byer, som de russiske styrker håber at indtage, hvis de vinder slaget om den nærliggende by Bakhmut.

Ifølge det russiske forsvarsministerium er angrebsenheder under Wagner-gruppen rykket frem både i den nordlige og sydlige del af Bakhmut.

Det oplyser ministeriet i en opdatering lørdag ifølge AFP.

Store tab

Wagner-grupper består af lejesoldater og kæmper på Ruslands side i krigen.

Bakhmut har ifølge militæranalytikere begrænset strategisk betydning. Til gengæld har byen fået stor symbolsk betydning under krigen både for Ukraine og Rusland.

Kampene i og omkring byen har stået på siden sidste efterår. Det er uvist, hvor mange soldater der har mistet livet i kampen om Bakhmut. Men både den russiske og ukrainske side menes at have lidt store tab.

Bakhmut ligger cirka 40 kilometer fra Slovjansk.