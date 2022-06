Dødsfald: Uffe fik stor betydning for Grønland

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 19. juni 2022 - 14:00

Uffe Ellemann-Jensen, der blev 80 år, døde søndag, da kræften fik bugt med den kendte Venstre-profil,. I sit lange politiske virke satte han også spor Grønland, der fik betydning i mange år. Ikke mindst i kraft af sin 11 år lange periode som udenrigsminister, der sluttede i 1992.

- Sammen med blandt andre Jonathan Motzfeldt og andre ledende grønlandske politikere blev der udtænkt en nøje strategi, da der efter Grønlands udmeldelse af det daværende EF skulle forhandles en fiskeriaftale på plads, fortæller Christian Schultz-Lorentzen, politisk kommentator og chefredaktør på AG.

Lukrativ aftale

- Trods vanskelige odds lykkedes det at få en økonomisk, lukrativ aftale, der i mange år har bidraget godt til landskassen. Det var ikke nemt. I et interview fortalte Uffe Ellemann-Jensen mig, at han inden forhandlingerne havde aftalt med de grønlandske politikere, at de skulle gøre sig klar til at forlade forhandlingerne på et givent tegn, såfremt der var tegn på hårdknuder med EF-forhandleren.

Det blev der brug for. Og det virkede. Den tyske forhandler underskrev nølende en aftale, der måske ikke var gået smertefrit igennem, hvis han havde fået lov til at foretage den ønskede telefonsamtale for at få aftalen konfirmeret med sit EF-bagland. Herefter holdt Ellemann-Jensen en lille pause og tilføjede tørt: den tyske forhandler blev aldrig ambassadør. Jeg vil ikke stå 100 procent inde for sandhedsværdien. Men det er på den anden side nok heller ikke en helt forkert beretning, fortæller Christian Schultz-Lorentzen.

Uffe Ellemann-Jensen var i flere år bestyrelsesformand for Royal Greenland, men blev sammen med to andre tidligere danske ministre, Knud Heinesen og Niels Wilhjelm, skiftet ved generalforsamlingen i 2002. Det skete til deres store overraskelse.

De havde alle tre regnet med at fortsætte i bestyrelsen og gennemføre en strategiplan, der skulle få virksomheden på fode igen.

Kræftsygdom

Uffe Ellemann-Jensen bevarede alle årene en stærk interesse for Rigsfællesskabet, herunder for de sikkerheds- og forsvarspolitiske aspekter, når det gjaldt forsvaret af Grønland.

Sidste år fortalte Uffe Ellemann-Jensen til Kristeligt Dagblad, at en gammel kræftsygdom igen var begyndt at vise sig.

Mandag blev han indlagt på Rigshospitalet, og hans søn og nuværende Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen forlod torsdag Folkemødet på Bornholm for at være sammen med sin far.

Uffe Ellemann-Jensen kom med en fortid som journalist ind i Folketinget i 1977 og fik en fremtrædende rolle i dansk politik.

I 1982 blev han udenrigsminister under Poul Schlüter (K), og to år senere blev han formand for sit parti, Venstre.

Han efterlader sig sin hustru, Alice, og sine fire børn, Claus, Helene, Karen og Jakob samt ti børnebørn.