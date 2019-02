Dødsfald: Ida Heinrich har fået fred

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 15. februar 2019 - 13:40

Fredag klokken 11.35 døde den grønlandske operasangerinde Ida Heinrich på Dronning Ingrids Hospital efter længere tids kamp mod kræft. Omgivet af sin familie.

Hun blev 39 år og efterlader to børn.

Siden 2016 har Ida Heinrich kæmpet mod uhelbredelig kræft. Det startede med kræft i tarmen, men senere bredte kræften sig til andre dele af kroppen.

Ida Heinrich imponerede på operascenen Leiff Josefsen

Hendes seneste udgivelse er 'Pigaara Ilunni Assit', der blev udgivet sidste år. Hun har haft en imponerende sangkarriere med adskillige optrædener, og hun modtog sidste år Den Grønlandske Kulturpris.

Ida Heinrichs kamp for at leve livet holdt hun ikke skjult for offentligheden.

I et åbenhjertigt interview for et år siden fortæller Ida Heinrich om kampen for at overleve, og hvordan begravelsen skal foregå, der allerede på det tidspunkt var planlagt ned i mindste detalje.

- Jeg planlægger min begravelse. Min familie skal ikke afholde udgifter til min begravelse. Jeg vil på forhånd sørge for og betale blomster og kranse. Kisten klarer kisteforeningen. Jeg har sikret to sangere, jeg har valgt salmer der skal synges. Jeg har endda bestemt hvad der skal synges når jeg er blevet begravet, det er:Seqinersuaq inuulluarina. En sang jeg har kunnet lide siden jeg var barn. Nu tænker jeg på hvilket tøj jeg skal have på i kisten. Jeg ønsker, at det mine børn ser, skal være smukt efter jeg dør, jeg tager også nogle af mine børns kreationer med i kisten. Min pude skal være en som min datter har lavet, og jeg holder en juledekoration som min søn har lavet, fortalte Ida Heinrich til Igloo Magazine den 22. februar – knap et år siden.

Ifølge magasinet havde Ida følgende budskaber: