Dødsattester bliver kun skrevet på dansk

Kassaaluk Kristensen Mandag, 13. juni 2022 - 11:44

Det er 30 år siden, Grønland hjemtog sundhedsområdet fra Danmark.

Siden Grønland hjemtog ansvaret for sundhedsvæsenet har skriftsproget været dansk og den praksis er fortsat gældende.

Det smitter af på for eksempel en grønlandsk dødsattest, der blev taget i brug 1. januar 2018 og anvendes af læger i Grønland. Den grønlandske dødsattest er nemlig skrevet på dansk.

- Skriftsproget i sundhedsvæsenet er dansk i praksis. Der er mig bekendt ikke nedskrevet nogen regler om, hvilket sprog man skal anvende på administrative blanketter, og der er mig bekendt ikke vedtaget noget som sådan. Men skriftsproget er udviklet igennem længere tid, og dansk bruges fortsat primært, siger Henrik L. Hansen.

Blev aldrig lavet på grønlandsk

Da den grønlandske dødsattest blev udarbejdet, fandt myndighederne det vanskeligt at finde plads til en oversættelse af det danske sprog til grønlandsk. Dermed er dødsattesten fortsat kun skrevet på dansk, selvom overskriften er skrevet på begge sprog.

- Den anvendte dødsattest er skrevet på dansk, oplyser landslæge Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

Han forklarer, at borgere fortsat skal kunne betjenes på deres eget sprog, når de henvender sig muntligt til sundhedsvæsenet.

Det undrer medlem i Inatsisartut, og ordfører om sproget for Siumuts Inatsisartutgruppe, Doris J. Jensen, S.

- Det skal bare være i orden. Det skal blive et krav, at al henvendelse fra myndighederne til borgerne er på grønlandsk, som det mindste. Det er kun på sin plads, at grønlandsk også anvendes, når vi er i Grønland, siger Doris J. Jensen, ordfører om sproget i Siumuts Inatsisartutgruppe.

Inatsisartut skal tage stilling

Landslægen forklarer, at en dødsattest bruges myndigheder imellem.

- En dødsattest er et vigtigt retsligt dokument, som bruges til kommunikation mellem myndigheder. Det gælder sundhedsvæsenet, begravelsesmyndigheden, skifteretten og til statistiske formål i landslægeembedet, oplyser han.

Inatsisartutmedlemmet mener dog, at alle slags dokumenter, der gives til borgere af myndighederne også skal kunne gives på det officielle sprog - grønlandsk.

- Jeg vil fremsætte et beslutningsforslag til Inatsisartut om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en lov, så alle dokumenter fra myndigheder også er skriftligt på grønlandsk. Det gælder også dødsattesten, siger hun til Sermitsiaq.AG.

En nyere undersøgelse af anvendelse af det grønlandske sprog i landet viser, at omkring 26 procent af befolkningen er rent grønlandsksproget. Det vil side, at 26 procent af befolkningen ikke har lært, eller har begrænset læring af dansk. Rapporten er udarbejdet på Forsoningskommissionens anmodning i 2017.

Sprog skal drøftes

Landslæge Henrik L. Hansen forklarer, at der på nuværende tidspunkt ikke er planer om at udarbejde en dødsattest på grønlandsk, men vil drøfte spørgsmålet med Departementet for sundhed. Det væsentligste på dødsattesten er selve indholdet, som udfyldes af den læge, der laver ligsynet.

- Såfremt pårørende til en afdød ønsker nærmere oplysninger om dødsfaldet opfordres de til at opsøge sundhedsvæsenet på det sted, dødsfaldet er indtrådt. Dødsattesten giver kun oplysninger om diagnoser og dermed ikke nogen nærmere forklaring om dødsfaldet, understreger han.

Ved eksempelvis drab, ulykke eller selvmord kan der anføres supplerende oplysninger i dødsattesten, men ved dødsfald som følge af sygdom står der sjældent andet end diagnoser. Diagnoserne er ofte anført på latin, oplyser landslægen.