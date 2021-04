Døden nær i lavine

Jette Andersen Fredag, 02. april 2021 - 15:00

- Jeg ved godt, det er dyrt, men køb nu det lavineudstyr, inden I går ud på fjeldet. Det kan redde menneskeliv.

Sådan siger 41-årige Arnannguaq, der kun vil stå frem med sit fornavn. Det er hende, der i søndags selv gravede sig ud af en lavine i Nuuks bagland.

Hun er stadig dybt påvirket af den voldsomme hændelse, men det er vigtigt for hende, at få sit budskab ud. Hendes største ønske er, at ingen kommer ud for samme traumatiserende oplevelse, som hun gjorde.

Dejligt vejr

Arnannguaq ville udnytte søndagens gode vejr, til en af sine utallige raske gåture i fjeldene omkring Nuuk. Hun er glad for aftenturene til toppen af Store Malene, men denne her dag, ville hun udnytte sollyset, da vejret skulle blive dårligt de næste dage. Så hun spurgte en ven, om han kunne sejle hende ud til baglandet. Ikke lang tid efter, var hun der, hvor hun helst vil være, ude i naturen.

Braget

Da hun når et trafikeret snescooterområde, skal hun ikke bare tage højde for sin egen sikkerhed, men også snescooterkørernes, så hun udvælger sig et område, som hun vurderer til at være sikrest for begge parter.

- Men jeg når kun lige at tage et skridt, så hører jeg det her kæmpe brag, der ekkoer inde under sneen. Jeg står forskrækket og kigger op og ser den her enorme snemasse komme imod mig, fortæller hun.

Halvanden time under sne

Arnannguaq forsøger selvfølgelig at løbe væk, men bliver fanget af sneskreddet. Det hele sker meget hurtigt og alligevel ikke. Hun ved ikke, om hun er besvimet undervejs, men hun følte det som om, hun lå under den tunge sne, der havde begravet hele hendes overkrop, i omkring 40 minutter.

Hun mistede sin mobil, men blev ved et kæmpe held fundet dagen efter og der kan hun se, at hun har ligget der i op mod halvanden time, før det lykkedes hende, at komme fri.

Pulsmåler

På mobilens pulsmåler kan hun også se, at hun har været enormt tæt på at dø. Tættere på, end hun havde troet. Hun er med andre ord, sluppet umådeligt heldigt fra sit næsten fatale møde med lavinen.

- Oplevelsen var så grum og så forfærdelig, at jeg stærkt vil opfordre alle til at anskaffe sig lavineudstyr, siger Arnannguaq.

Læs hele den dramatiske historie i AG efter påske.