Døde fugle på vestkysten: En hidtil uset variant af fugleinfluenza bærer skylden

Anders Rytoft Tirsdag, 24. januar 2023 - 19:25

En ny type fugleinfluenza er for første gang påvist i Grønland.

Det oplyser Veterinær- og Fødevaremyndigheden i en pressemeddelelse. Her fremgår det, at opdagelsen er sket i marts sidste år, hvor flere personer har observeret en forøget dødelighed af fugle flere steder langs Grønlands vestkyst.

To lomvier fra Fyllas Banke og fem edderfugle fra Qeqertarsuaq er i et samarbejde mellem Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland, Grønlands Naturinstitut og Fødevarestyrelsen i Danmark, nu blevet undersøgt for forekomst af fugleinfluenza ved Københavns Universitet på vegne af Statens Seruminstitut.

Høj dødelighed hos fugle

Undersøgelsen påviste forekomsten af højpatogon fugleinfluenza i de to lomvier. At virus er højpatogen betyder, at sygdommen giver forekomst af høj dødelighed hos fugle, oplyser Veterinær- og Fødevaremyndigheden.

Forholdsregler ved håndtering af selvdøde eller nedlagte fugle: Vask hænder med sæbe, specielt efter udtagning af indvolde.

Flå fuglene i stedet for at plukke dem (giver mindre støv).

Influenzavirus dræbes ved gennemstegning /gennemkogning af kødet og æg. ​​​​​​

Selvdøde fugle bør kun håndteres efter aftale med myndighederne. Kilde: Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Det lyder videre, at Fyllas banke er et vigtigt overvintringsområde for mange havfugle fra flere forskellige lande - og det er usikkert, hvor de to lomvier kom fra. En høj andel af de lomvier, der befinder sig der i marts, er ynglefugle fra Svalbard eller Island, men der kan også være lomvier fra Canada og Nordvestgrønland.



Risikoen for, at mennesker kan blive smittet med fugleinfluenza gennem inficerede fugle, er til stede med denne H5N1-virus, om end risikoen er lav, oplyser Veterinær- og Fødevaremyndigheden: Det gælder ligeledes at smitte med virus kun i sjældne tilfælde vil give anledning til alvorlig sygdom hos mennesker.

Generelt smitter fugleinfluenza kun sjældent til mennesker, og i de fleste tilfælde hvor mennesker er blevet smittet med fugleinfluenza, har de haft forudgående nærkontakt med fugle og/eller fjerkræ.

Hvis man finder døde fugle i naturen, kontakt venligst Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland på uumasut@nanoq.gl eller 34 50 00 inden for telefontiden, mandag, tirsdag, torsdag og fredag, kl. 9.00 til 15.00.