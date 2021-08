DMI: To enorme isbjerge har revet sig løs

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 05. august 2021 - 13:33

Isbjerge der er flere tusinde meter bredde og langde har revet sig løs. Det ene isbjerg, der er på nu ligger 100 km fra Nuuk er 2 km bred og 2 km lang.

- Det ene har tilbagelagt over 3400 km langs østkysten, syd om Kap Farvel og er nu drevet forbi Nuuk med den nordgående strøm. Det andet er drevet over 2000 km og befinder sig endnu langs den grønlandske østkyst syd for Tasiilaq, oplyser DMI i en pressemeddelelse.

Istjeneste året rundt

DMI kortlægger is året rundt. Ud fra satellitbillederne kan man måle, hvor tyk isen er, og hvilke type is, der har revet sig løs. Dette er for, at sikre øget sikkerhed til søs i det ofte isfyldte og farlige farvand omkring landet. De enorme isbjerge har tilbage lagt flere tusinde kilometer, understreger DMI.

- Den flade og rektangulære form afslører , at de er kælvet ud fra en isshelf langt mod nord, og det er sandsynligt, at isøen stammer helt oppe fra Nioghalvfjersfjorden isbræ eller Zacharia Isbræ i Nordøstgrønland, og dermed er drevet over 2000 km, siger Jens Jakobsen, iskortlægger ved DMI, og fortsætter.

- De afbrækkede enorme isøer er en naturlig proces, der foregår i og med der akkumuleres sne på indlandsisen, som med tiden presses sammen og bliver til is. Derefter flyder den nedad og udad, og ude i randen af Grønland ligger udløbsgletsjere, som kælver isen ud.