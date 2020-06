DMI: Markant vejrskifte på vej

Thomas Munk Veirum Torsdag, 18. juni 2020 - 08:40

Hvis man går og savner lidt sol og sommer, så er der nu håb forude, da der er et vejrskifte på vej.

Den seneste tid har sommervejret på landets vestkyst nemlig ikke været noget at råbe hurra for, hvis man er til sol og varmere temperaturer:

- De seneste to uger har Grønlands vestkyst været lagt i dybfryseren. Det har givet snevejr og snebyger mange steder.

- Hvis vi ser på eksempelvis Nuuk har der været tre graders varme her til middag, og det ringe sommervejr dækker Vestgrønland og strækker sig ud i Baffinbugten, fortæller Jens Lindskjold, vagthavende grønlandsmeteorolog ved DMI.

Kold luft fra ishavet

Han forklarer, at det er kold luft, der normalt befinder sig oppe over ishavet nord for Grønland, som er sivet ned over landets vestlige kyst.

Men nu er der udsigt til bedring:

- Kulden ligger centeret over Vestgrønland, men frem mod weekenden i løbet af lørdag kommer skubbes kulden mod syd. Det er egentlig den varme, der i øjeblikket ligger over Danmark, der bevæger sig op over Grønland.

- Det vil mærkes som et markant skift i vejret, siger Jens Lindskjold.

Tilbage til normale temperaturer

Han forventer, at temperaturerne i næste uge ved eksempelvis Nuuk vil stige til mellem 10 og 15 grader, og der vil være mulighed for sol:

- Vi vender tilbage til det normale, siger han.

Meteorologen vil helst ikke kigge længere frem, da prognoserne bliver for usikre:

- Vejret har forskellige bølger, det kan lægge sig i, og Grønland har taget sin tur nu. Måske kan man være heldig at resten af sommeren bliver god, siger Jens Lindskjold.