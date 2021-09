DMI: Efteråret bliver her lidt endnu

Kassaaluk Kristensen Søndag, 12. september 2021 - 11:00

Dette efterår kom sneen til Nordgrønland onsdag den 7. september.

Flere billeder fra Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Ilulissat og Aasiaat med sne, der daler ned, er blevet oploadet på Facebook og andre sociale medier.

Men sneen smelter formentlig igen, og efterårets regn og kolde blæst bliver her lidt endnu, lyder prognosen fra Danmarks Meteorologiske Instituts, DMI’s afdeling i Grønland.

- Snevejr og slud i Nordgrønland i denne uge skyldtes et kraftigt og ret koldt lavtryk over Baffinbugten. Det gjorde, at bygerne blev ustabile, hvilket resulterede i sne på vejene, fortæller meteorolog Andy Lehtonen til Sermitsiaq.AG.

Vinter venter endnu

Men tidlig sne i Nordgrønland behøver ikke at være tegn på tidlig vinter.

I hvert fald viser prognosen for den næste uges tid, at regn og blæst vil dominere vejrudsigten, og altså ikke sne. Prognosen gælder for hele landet, nord som syd, øst og vest.

- Lavtrykket er nu blevet svagere og bevæger sig snart mod øst. Det betyder også, at vejret bliver mere stabilt med lidt regn og blæst, men måske slud og sne nogen steder, siger meteorologen.

Over hele landet er det primært regn og blæst, som kan forventes de næste dage, dog med lidt opklaring noget af tiden.

- Sommeren er på vej ud af døren

- Ud fra vejrprognosen kan jeg ikke se, at en tidlig vinter er på vej. Men temperaturen aftager langsomt, som passer med årstiden. Og sommeren er på vej ud ad døren, siger Andy Lehtonen.

Andy Lehtonen understreger, at det er svært at spå om, hvordan vejret vil arte sig frem til oktober.