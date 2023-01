DMI varsler storm. Nu kommer politiet med en opfordring

Anders Rytoft Tirsdag, 24. januar 2023 - 17:54

DMI varsler storm med sne på vestkysten onsdag 25. januar. Hårdest ramt vil være strækningen fra Paamiut til Manitsoq.

Det oplyser Grønlands Politi i et opslag på Facebook.

I Nuuk har politiet erfaringer med, at vejstrækningen mellem Nuussuaq og Qinngorput kan få så dårlig sigtbarhed, at trafikken går i stå. Det betyder, at køretøjer standser, hvorfor snerydningen dermed ikke kan fortsætte med at fjerne sne fra vejene. I disse situationer kan der opstå lang kø, lyder det videre i opslaget.

I den forbindelse opfordrer Grønlands Politi borgere til at tage særlig hensyn til vejrsituationen for at undgå, at man bringer sig selv i en farlig situation eller i et langvarigt og unødigt ophold på grund af trafikale udfordringer.

Onsdag morgen laver politiet en ny vurdering af vejrsituationen, inden det endeligt meldes ud, om unødig kørsel fortsat frarådes.