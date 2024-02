DMI udsender Piteraq-varsel

Thomas Munk Veirum Mandag, 26. februar 2024 - 12:52

Kommuneqarfik Sermersooq opfordrer borgere i Tasiilaq-området til at sikre genstande udendørs og til at forblive indendørs under stormens højdepunkt for at minimere risikoen for skader.

Det skriver kommunen på sin hjemmeside i anledning af, at DMI har udsendt varsel om Piteraq for Tasiilaq.

Varslet gælder fra mandag aften kl. 20 til tirsdag morgen kl. 09.

Piteraqen forventes at have vindhastigheder på 15-20 m/s med mulighed for vindstød op til 28 m/s.

Borgere, der har brug for hjælp under stormen, kan kontakte Tasiilaqs beredskab på telefonnummer +299 367789, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.