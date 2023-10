DMI melder om lav udbredelse af havisen

Redaktionen Mandag, 09. oktober 2023 - 10:37

Forskere har nu styr på, hvor meget af havisen i Arktis som afsmeltede i denne sæson, og samtidig er der også målinger på den maksimale udbredelse af havis på den sydlige halvkugle på Antarktis.

- Fælles for de to milepæle i nord og syd er, at havisens udbredelse er lav. Ekstremt lav, skriver DMI på sin hjemmeside.

Med hensyn til havisen i Arktis ender årets minimum som det sjette laveste, siden målingerne blev sat i gang i 1978, og minimum udbredelsen blev ifølge DMI observeret 16. september, og udbredelsen af isen var her på 4,8 mio. km2.

Bundrekord i Antarktis

Sjettepladsen bekymrer havisforsker ved DMI, Gorm Dybkjær:

– Sjette laveste udbredelse i 45 år er i sig selv en kedelig placering. Men vi har næsten siden år 2000 hele tiden set, at havisens maksimum og minimum i Arktis indfinder sig på top ti over de laveste udbredelser. Så det er efterhånden ved at den nye normal i Arktis, udtaler Gorm Dybkjær ifølge DMI.

I Antarktis er der tale om en ny bundrekord for den maksimale udbredelse af havis med en maksimal vinterudbredelse på 17 mio. km2. Det er ifølge DMI 1,5 mio. km2 mindre end gennemsnittet for september.

Mindre is har selvforstærkende effekt

Havisforsker Gorm Dybkjær forklarer, at mindre havis har en selvforstærkende effekt:

– Den nedadgående tendens for havisudbredelse i Arktis indikerer, at de stigende temperaturer har konsekvenser. Havisen har pga. sin lyse overflade en enorm indflydelse på, hvor meget varme havet optager fra solen. Mindre havis har derfor en selvforstærkende effekt, der bidrager til yderligere opvarmning af havet og atmosfæren, siger havisforsker Gorm Dybkjær og fortsætter:

- Den tendens har ikke været synlig for havisen omkring Antarktis, men situationen de seneste år, hvor havisens udbredelse er svundet ind, peger i samme retning, som for den Arktiske havis. Den udvikling kommer vi til at følge nøje fremover.