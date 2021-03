DMI lancerer grønlandsk Facebookside

Nina Jul Larsen Torsdag, 25. marts 2021 - 08:39

DMI har fået øjnene op for at en stor del af den grønlandske befolkning bruger Facebook i dagligdagen. Derfor har Danmarks Meteorologiske Institut valgt at oprette en side, som imødekommer den del af befolkningen, der primært får deres nyheder gennem Facebook.

DMI lancerer nu en Facebook-side med fokus på Grønland, hvor der dagligt vil leveres opdateringer om vejr-, klima-, hav-og is-forhold.

- Vi har rigtig meget vigtig viden om vejr- og klimaforhold at dele med den grønlandske befolkning – lige fra dagligdags vejrudsigter til når vejret raser og bliver farligt. Det får vi nu en bedre mulighed for at dele med vores nye Facebook-side, og vi glæder os til at komme i gang, siger Direktør for DMI, Marianne Thyrring.

Fokus på Piteraq-varsling

Udover at dele daglige vejrudsigter på den grønlandske facebookside vil DMI have fokus på Piteraq-varslinger. Der vil senere på året være varsling for andre vejrtyper også, melder DMI ud.

Der vil på Facebook-siden også blive delt nyheder fra DMI, der er grønlandsk relaterede. Det kan være vejr realterede nyheder, nyheder om den aktuelle is-situation fra istjenesten eller nyheder om klimaforandringer. Alt indhold vil deles både på grønlandsk og dansk, og DMI vil bestræbe sig på at besvare vejrrelaterede spørgsmål.

