DMI efterlyser viden: Hvad vil I have varslet?

Redaktionen Onsdag, 26. maj 2021 - 12:50

- Vi ved godt, hvad vi har med at gøre, når vi laver vejrvarsling. Men vi har behov for, at borgerne og myndighederne i Grønland fortæller os præcis, hvad de vil advares om, og hvordan vi skal kommunikere varsler. Det har vi brug for hjælp til, siger souschef i operation på DMI, Søren Olufsen til avisen AG.

Derfor vil der til sommer blive afholdt en virtuel workshop, hvor det vil blive muligt at komme med inputs til vejrtjenesten.

DMI har fået bevilliget en million kroner årligt fra i år til 2024 til at udvikle varslingssystemet, så tjenesten kan blive bedre til at advare om for eksempelvis piteraq, sneskred og orkan/storm, som statsminister Mette Frederiksen kom ind på i sin redegørelse for Rigsfællesskabet tirsdag i sidste uge.

Bevillingen er et resultat, som Siumuts folketingsmedlem, Aki-Matilda Høegh-Dam opnåede ved sidste finanslovsforhandling. Hun siger, at Siumut i folketinget nu har muliggjort det for DMI at få udarbejdet et varslingssystem, der kan komme blandt andet snescootermiljøet og andre friluftsmennesker til gode.

Læs hele artiklen på ugens AG: