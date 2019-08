D: Lufthavnsprojektet må ikke stoppes af ballade i Siumut

Walter Turnowsky Tirsdag, 13. august 2019 - 14:19

Demokraatits fungerende formand, Nivi Olsen understreger, at hun ikke vil blande sig i Siumuts interne anliggender. Faktisk vil hun gerne holde sig på lang afstand af den nuværende ballade, lader hun forstå.

- Men jeg er utrolig ked af det vi ser lige nu. Det er ærgerligt med den turbulens i Siumuts ledelse netop på et tidspunkt, hvor vigtige projekter for samfundet er ved at blive gennemført, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Demokraatits partiledelse har her til formiddag holdt møde, hvor den aktuelle uro i regeringspartiet Siumut også blev drøftet.

- Lufthavnsprojektet er den største investering, som Grønland nogensinde har foretaget. Nu er processen så fremskredet, at det bare skal lykkes. Problemer i Siumuts ledelse må ikke sætte den udvikling i stå, lyder fra Naalakkersuisuts støtteparti.

Og netop støtteparti agter Demokraatit fortsat med at være - ind til videre.

- Vi støtter fortsat Kim Kielsen som formand for Naalakkersuisut. Vi opfordrer til, at han får ro til at gennemføre de store projekter sammen med os, siger Nivi Olsen, som henviser til en række andre vigtige punkter, som Demokraatit har presset på for at få gennemført.

Skulle den nuværende tumult ende med, at Kim Kielsen bliver væltet som formand for Siumut, så skal en ny formand ikke per definition regne med at kunne sætte sig i spidsen for Naalakkersuisut med opbakning fra Demokraatit.

- Det ville være ærgerligt, hvis det sker, da det risikerer at bremse vigtige projekter, hvis hele Naalakkersuisut skal ændres.

- Kommer der en ny person i spidsen for Siumut, så skal der også en ny forhandling til. Vi har udelukkende forpligtet os til at støtte Kim Kielsen som formand for Naalakkersuisut.