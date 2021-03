DK: Vaccineplan forsinkes med fire uger

Ritzau / Redaktionen Torsdag, 11. marts 2021 - 06:40

Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Men det skal undersøges, og derfor vil man ikke vaccinere med vaccinen de næste 14 dage.

- Vi er midt i den største og vigtigste vaccinationsudrulning i Danmarkshistorien. Og lige nu har vi brug for alle de vacciner, vi kan få. Det er derfor ikke nogen let beslutning at sætte én af vaccinerne på pause, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

- Men netop fordi vi vaccinerer så mange, så er vi også nødt til at reagere med rettidig omhu, når der er viden om mulige alvorlige bivirkninger. Det er vi nødt til at få afklaret, før vi kan fortsætte med at bruge vaccinen fra AstraZeneca, siger han.

Ny vaccinationskalender

Pausen med vaccinen betyder, at der er lavet en ny vaccinationskalender, hvor AstraZeneca-vaccinen slet ikke indgår.

Planen lyder nu, at alle danskere over 16 år, der vil vaccineres, nu forventes at være færdigvaccineret 15. august. Tidligere var datoen 18. juli.

Det er uvist, om den nye danske vaccineplan også vil få betydning for udrulningen af vaccinationer i Grønland.

Hidtil har Grønland fået en vis procentdel af de vacciner, som Danmark modtager. Tidligere har det været håbet, at Grønland kunne færdigvaccinere alle borgere omkring nationaldagen den 21. juni.