DK: Tyv gik efter narhvaltand under indbrud på museum

Thomas Munk Veirum Søndag, 26. marts 2023 - 09:51

Natten til mandag havde Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, Danmark, indbrud.

Nordjyllands Politi oplyser torsdag, at døren ind til en museumsbygning var blevet brudt op i nattens mulm og mørke.

Tyven kom ind ved at knuse ruden i døren, hvorefter den kunne åbnes, og gerningsmanden slap blandt andet væk med en narhvaltand og andre hvaltænder.

Håber effekterne kommer tilbage

Helt konkret var der tale om en 2,25 meter lang narhvaltand og en lampe lavet af tænder fra kaskelotter samt andre effekter lavet af hval. Det fortæller teknik- og servicechef ved Nordsøen Oceanarium, Claus Drivsholm, til DR.

- Jeg håber, at vi får det hele hjem igen, siger Claus Drivsholm, der ikke er i tvivl om, at tyven er gået direkte efter hval-effekterne.



Nordjyllands Politi skriver i sin døgnrapport, at tyven skar sig under indbruddet, da der var blodspor inde i museumsbygningen, og at blodet blev sikret af politiet som et led i efterforskningen.