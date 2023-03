DK: Parti afsætter og ekskluderer formand efter konflikt om penge

Ritzau Fredag, 10. marts 2023 - 07:14

Nye Borgerliges hovedbestyrelse begår et "karaktermord", mener Lars Boje Mathiesen, der afsættes som formand og ekskluderes af partiet.

En enig hovedbestyrelse beskylder ham for at stille "abnorme" pengekrav, og partiet videresendte sent torsdag aften en medlemsmail til pressen med beskyldningerne. Lars Boje Mathiesen kalder partiet "desperate".

- Det er bare så beskidt, tingene er i politik. Det har jeg meget lidt respekt for. De ved ligeså godt som jeg, hvad uenigheden handlede om.

- Og det, som de forsøger at hænge mig ud på, er direkte pinligt og usandt og viser blot, hvor desperate de er for, at vælgerne og medlemmerne ikke får sandheden, skriver han på Facebook.

Konflikt om 350.000 kroner

Han uddyber, at det i virkeheden handler om at få overført 350.000 til hans private konto. Han mener, at pengene blev doneret personligt til ham, og at han skal have dem udbetalt til en kampagne, mens partiet afviser det.

Pengene står på en intern underkonto i partiet og har ikke "relevans for Lars Boje Mathiesens medlemskab og formandskab", lyder det i medlemsmailen.

Lars Boje Mathiesen skriver videre, at han ikke er blevet informeret om, at han er blevet afsat som følge af et ekstraordinært møde i hovedbestyrelsen torsdag aften, og at det er sket natten over.

- Jeg gik i seng som formand for et parti og er stået op til overskrifter om, at jeg nu er blevet smidt ud. Uden at være blevet informeret om det. Det siger vist også det hele om, hvordan disse folk arbejder, skriver han videre.

Blev formand for en måned siden

Det er en måned siden, han blev valgt som formand, da partiet valgte nyt formandskab. Partiets næstformand, Henriette Ergemann, har tidligere trukket sig som følge af kontroversielle udtalelser om coronavirus.

Lars Boje Mathiesen bad desuden om et formandsvederlag, som der findes i andre partier, fordi han er familiefar, bor i Jylland, og han skal have tingene til at hænge sammen.

- Jeg gjorde dem opmærksom på, at som far og som mand ville jeg have det overordentligt svært ved at skulle bede min familie - og især min hustru om - at skulle stå alene med tingene langt mere, skriver han.

Ifølge hans udlægning bad han derfor om cirka 20.000 kroner netto, "så vi som familie derhjemme ville kunne klare os". Det er oveni hans folketingsvederlag på over 65.000 kroner om måneden eksklusiv pension.

Bestyrelse: Forlangte 55.000 om måneden

Ifølge bestyrelsen skulle Lars Boje Mathiesen have krævet en fireårig uopsigelig kontrakt med et formandshonorar på 55.000 kroner om måneden inklusive pension.

Pengene skulle udbetales på hans "virksomhedskonto frem for hans lønkonto for at spare penge i skat" ifølge hovedbestyrelsen. Partiet oplyser, at stifter Pernille Vermund ikke modtog formandsvederlag.

Det springende punkt for partiet var dog, at Lars Boje Mathiesen bad om at få de 350.000 kroner udbetalt til hans private konto.

'Uhørt krav'

Det skulle ske senest fredag, ellers ville han trække sig, skriver Jesper Hammer fra hovedbestyrelsen sent torsdag aften i en mail til partiets medlemmer.

- Lars Boje Mathiesen har helt uhørt henvendt sig med et krav om at få overført cirka 350.000 kroner, der står på en intern underkonto i partiet til sin egen private konto til en personlig brandingkampagne.

- Lars Boje Mathiesen er af den opfattelse, at midlerne på partiets interne konto er hans donationspenge og private ejendom, hvilket klokkeklart er blevet afvist af vores revisionsfirma EY, skriver Jesper Hammer.

Lars Boje Mathiesen uddyber ikke, om han fortsætter som løsgænger, men siger at lysten til at kæmpe er intakt.