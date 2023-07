DK: Moderaterne vil hente sosu'er og sygeplejersker fra Indien

Ritzaus Bureau Fredag, 07. juli 2023 - 07:11

Regeringspartiet Moderaterne vil undersøge muligheden for at uddanne social- og sundhedsmedarbejdere og sygeplejersker i lande som Filippinerne og Indien for at løse manglen på arbejdskraft i velfærdsfagene.

Det fortæller partiets politiske ordfører, Monika Rubin, til Berlingske.

- For os handler det her om, at vi får italesat den arbejdskraftmangel, vi har. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at komme det i forkøbet, siger hun til avisen.

Det er i samarbejde med det pågældende land - som omfatter lande uden for EU - at uddannelserne skal etableres. De skal leve op til danske kvalifikationer og standarder.

Og nogen af de uddannede skal til Danmark og arbejde på lige vilkår med faggruppen i Danmark, mens en anden andel bliver i hjemlandet.

Berlingske har spurgt de andre regeringspartier i SVM-regeringen, Socialdemokratiet og Venstre, hvad de synes om forslaget.

Politisk ordfører og finansordfører i Socialdemokratiet Benny Engelbrecht vil først og fremmest se på de unge, skriver han til avisen.

Han svarer ikke på, hvad han synes om Moderaternes forslag, men skriver, at Socialdemokratiet vil fokusere på, "hvordan flere unge vælger de her meget vigtige uddannelser til, og hvordan dem, der allerede er i fagene, ikke vælger dem fra".

Venstres politiske ordfører, Torsten Schack Pedersen, fortæller avisen, at partiet har "brug for at blive klogere på, hvad der skal til for at løse udfordringerne med mangel på arbejdskraft i vores sundhedssektor".

Monika Rubin siger videre til Berlingske, at man ikke ved, hvor mange personer der kan rekrutteres med det nye forslag.

For "tallet skal formentlig tælles i hundreder eller tusinder for at batte", siger hun.

Forslaget fra Moderaterne er inspireret af Tyskland, hvor der er stor mangel på sygeplejersker. Ifølge ordføreren har man her lavet en samarbejdsaftale med Kenya og rekrutteret 3000 til faget.

En analyse, som DAMVAD Analytics har lavet for Danske Professionshøjskoler fra 2021 har vist, at der i 2030 kommer til at mangle 8000 sygeplejersker.

Finansministeriets tal fra sidste år viser, at der kommer til at mangle 17.000 medarbejdere på social- og sundhedsområdet.