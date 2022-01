DK: Hver tredje coronapatient på sygehusene er der nu for noget andet

Ritzau Torsdag, 20. januar 2022 - 17:00

Smittetallene buldrer i øjeblikket op og passerede torsdag 40.000 smittetilfælde på et døgn.

Den udbredte smitte i samfundet har medført et fald i andelen af personer, som er indlagt på grund af covid-19.

Til gengæld stiger antallet af patienter, som indlægges med en anden diagnose, men som også er testet positive for corona.

Det skriver Statens Serum Institut (SSI). Det er på baggrund af data fra en ny tendensrapport.

Andelen af patienter, som er indlagt på grund af covid-19-sygdom, er faldet fra 70 procent i uge 51 til 65 procent i uge 52.

Dermed var lidt over hver tredje coronapatient indlagt på grund af anden diagnose.

En tidligere rapport fra SSI viser, at andelen i december var 73 procent mod 75 procent i oktober og november.

Det er i høj grad blandt den yngre del af de indlagte, at andelen, der indlægges på grund af covid-19, er faldet.

For de 0-59-årige er andelen indlagt med en covid-19-diagnose faldet til 57,6 procent i uge 52. Det var 60,3 procent i uge 51.

For dem over 60 år er andelen af indlagte med covid-19-sygdom faldet fra 82,5 procent i uge 51 til 79,4 procent i uge 52.

- Den udbredte samfundsmitte medførte et fald i andelen af indlæggelser, der sker på grund af covid-19, og en stigning i andelen, som er testet positiv, men som indlægges med en "anden diagnose", skriver SSI.

Rapporten viser også, at antallet af nye coronatilfælde steg med 35 procent fra den første uge til anden uge i 2022. Antallet af indlæggelser steg med 16 procent.

Smitten skyldes nu altovervejende omikronvarianten.

Det slår afdelingslæge hos SSI Rebecca Legarth fast i en pressemeddelelse.

- Og i takt med at omikron har bredt sig, ser vi en mere afdæmpet vækst i antallet af indlæggelser og et fald i indlæggelserne på de intensive afdelinger.

- Vi ser også, at flere bliver indlagt af andre årsager end covid-19, selv om de er smittet. Vi kan dog fortsat se en markant forskel i risikoen for at blive indlagt mellem uvaccinerede og vaccinerede.

Det vurderes at hænge sammen, at omikron udløser mindre alvorlig sygdom end varianten delta.

Torsdag bekræftede et studie fra SSI og flere andre, hvad udenlandske studier tidligere har indikeret.

Nemlig at risikoen for indlæggelse er mindre, hvis man er smittet med omikron end for deltasmittede.

Omikronsmittede har 36 procent lavere risiko for indlæggelse. Det viser studiet, som endnu ikke er fagfællebedømt.

