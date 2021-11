DK: For anden dag i træk er der over 4000 coronatilfælde

Ritzaus Bureau Fredag, 19. november 2021 - 16:59

Der er 4070 nye tilfælde af corona det seneste døgn. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde fredag.

Det er det højeste antal smittede siden 18. december sidste år, hvor der var 4508 coronatilfælde, og det er 57 personer flere end onsdag.

De seneste smittetilfælde er fundet blandt 180.466 PCR-test. Det giver en positivprocent på 2,26, hvilket er en smule lavere end torsdag.

Der er aktuelt 378 indlagt med corona. Det er 16 flere end dagen før.

48 på intensiv

Af de indlagte kræver 48 intensiv behandling, og 24 af dem har brug for hjælp til at trække vejret. Yderligere 5 personer er døde med corona.

På et pressemøde fredag sagde Magnus Heunicke, at man arbejder på, at børn ned til 1. klasse skal kunne testes en gang eller to om ugen.

Og det kan der ifølge Camilla Foged, professor i vaccinedesign på Institut for Farmaci, Københavns Universitet, være god fornuft i.

- Det er selvfølgelig et redskab at øge testning blandt børn, som driver epidemien, og som vi ikke kan vaccinere endnu.

- Det kan forhåbentlig forhindre videresmitte. Så det er et oplagt redskab at introducere, siger hun.

Og det er særligt blandt børn, at coronaen lige nu spreder sig.

En rapport fra Statens Serum Institut viser, at coronaen især spreder sig blandt børn i aldersgruppen 6 til 11 år.

I sidste uge var der 1328 smittetilfælde per 100.000 børn i denne aldersgruppe.

For hele befolkningen er smittetallet på 388 per 100.000 indbyggere, hvilket altså er under en tredjedel af skolebørnene.

Tjekker vacciner til børn

Det Europæiske Lægemiddelagentur er i gang med at undersøge, om man kan give vaccinerne i aldersgruppen 5 til 11 år.

- Det, der vil have allerstørst effekt, er, at vi får vaccineret børnene. Og det kan vi forhåbentlig snart, siger Camilla Foged.

- Så kan vi lige pludselig vaccinere den gruppe, der står for så meget af smittespredningen. Og få reduceret den smitte, de giver videre til deres forældre, og som ryger ud i samfundet.

Camilla Foged forventer, at tilslutningen til vaccinerne i aldersgruppen mellem 5 og 11 år vil være lidt lavere end i gruppen 12-15 år.

- Når det handler om børn, vil man aldrig forvente helt så stor tilslutning som hos voksne.

- Men det afhænger også af, hvor alvorligt forældrene ser covid. Hvis man efterhånden er meget træt af forstyrrelser i dagligdag og skolegang, så vil flere nok have tendens til at lade deres børn vaccinere, siger hun.